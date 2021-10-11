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الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
تم تطبيقه لمدة 6 أشهر.. الحكومة: قرار ترشيد الإنفاق العام ليس بجديد
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
وكالة الخدمات برئاسة شئون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي البيت الحرام
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
«الشاباك» يحذر من صلاة مرتقبة لليهود في المسجد الأقصى
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
«قومى المرأة» ينظم لقاءً مع الراغبات فى الانضمام لمشروع الادخار والإقراض الرقمي
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
طالب بـ«علوم الأزهر» بأسيوط يحصل على المركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
المايسترو مستمر في قيادة «لا سيليستي»
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
أبرزهم كييزا.. 5 لاعبين يمكنهم تعويض محمد صلاح في ليفربول
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
حمص: حققنا مكاسب عديدة من معسكر الإسكندرية .. ولا نخشى مواجهة الأهلي
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
عاجل.. طقس ثاني أيام الدراسة حار علي القاهرة.. واحذروا الشبورة المائية في الصباح
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:19 صباحاً
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