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جورج كلوني ينقذ زوجته على الريد كاربت بعد تعرضها لموقف محرج (صور)

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جورج كلوني ينقذ زوجته على الريد كاربت بعد تعرضها لموقف محرج (صور) جورج كلوني ينقذ زوجته على الريد كاربت بعد تعرضها لموقف محرج (صور)

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جورج كلوني وزوجته أمل

وظهرت «أمل» بصحبة زوجها جورج كلوني خلال حضروهما العرض الأول لفيلمه «The Tender Bar» في مهرجان لندن السينمائي، أمس، ليشتبك طرف فستانها المزين بالترتر والريش بكعب حذاءها العالي، وماإن لمح «كلوني» الموقف حتى تدخل سريعا لفض الاشتباك ومساعدة زوجته التي سارعت لتسند على يد زوجها، كي لايتمزق فستانها أو تسقط على الريد كاربت، بينما ظهر «كلوني» مبتسما بعد إنقاذه لـ«أمل» أمام المصورين للتأكيد على اعتياده القيام بمثل هذه المواقف لدعم ومساعدة زوجته

جورج كلوني وزوجته أمل

وارتدت «أمل» -43 عاما- فستانا أنيقا مزين بالترتر، إلى جوار زوجها البالغ من العمر 60 عاما، والذي ظهر كعادته وسيما وأنيقا ببدلة سوداء، وحرص الزوجان على تبادل القبلات على الريد كاربت احتفاء بعرض الفيلم الجديد وبنجاح «كلوني» في مساعدة زوجته.

جورج كلوني وزوجته أمل

وسبق أن ذكر "كلوني" أنه منذ ارتباطه بزوجته قبل 7 أعوام ، فهو يحرص على مساعدتها ودعمها حتى في الواجبات المنزلية ورعاية أبناءهم.

المصرى اليوم

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