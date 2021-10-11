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41% نسبة التصويت في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية

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41% نسبة التصويت في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية 41% نسبة التصويت في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية
المصوّتون بلغ عددهم نحو عشرة ملايين عراقي والشكاوى المستلمة 58 شكوى

41% نسبة التصويت في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية

أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أن نسبة التصويت في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في عموم العراق أمس، بلغت 41%.

وأفادت المفوضية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن عدد المصوّتين في الانتخابات المذكورة بلغ نحو عشرة ملايين عراقي؛ فيما بلغ عدد الشكاوى المستلمة المتعلقة بالتصويت العام الذي جرى أمس 58 شكوى؛ مشيرة إلى تسجيل 16 شكوى في التصويت الخاص.

وتصدرت بغداد محافظات العراق في عدد المصوتين بنسبة 65%، تلتها محافظة دهوك بإقليم كردستان 54%؛ فيما جاءت محافظة صلاح الدين في المرتبة الثالثة بنسبة 48%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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