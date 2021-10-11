أخبار عاجلة

تحييد 5 مسلحين أكراد في شمالي سورية -
بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم -
إطلاق نار يودي بحياة شخص داخل جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية -
مكاتب مناطق الباحة والجوف وجازان تُسرِّع قطاعات التنمية وتُنسِّق جهودها وتقيس أداءها -
"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة -
أطلق ولي العهد 3 منها للباحة والجوف وجازان.. ما أدوار وأهداف المكاتب الإستراتيجية؟ -
الحزم والفيصلي "حبايب" .. في الجولة الثامنة من الدوري -
"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط -
وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٥ آخرين إثر سقوط مركبتهم من "نهاية العالم" بجبال طويق -
رزاق سيسيه يوافق على تجديده عقده مع الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

إخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه بكفالة 5 آلاف جنيه فى اتهامه بالتعدي على صاحب محل

Print
مواضيع متعلقة
هل تم إعفاء القرى من استخراج تراخيص البناء الجديدة؟.. الحكومة ترد وتوضح الشروط بالكامل للبناء

هل تم إعفاء القرى من استخراج تراخيص البناء الجديدة؟.. الحكومة ترد وتوضح الشروط بالكامل للبناء

عاجل.. الحكومة تقرر ترشيد الإنفاق وتمنع التعيينات لمدة (6) شهور وتخفض بدل الاجتماعات

عاجل.. الحكومة تقرر ترشيد الإنفاق وتمنع التعيينات لمدة (6) شهور وتخفض بدل الاجتماعات

واقعة صادمة وغريبة.. مريض بلع موبايل لمدة 6 شهور.. ومستشفى أسوان تستخرجه وتتحدث عن حالته الصحية

واقعة صادمة وغريبة.. مريض بلع موبايل لمدة 6 شهور.. ومستشفى أسوان تستخرجه وتتحدث عن حالته الصحية

علشان حماية البنات من التحرش.. ولاء زهير بتدرب البنات على ركوب الأسكوتر.. بعيد عن الزحمة وسعره رخيص

علشان حماية البنات من التحرش.. ولاء زهير بتدرب البنات على ركوب الأسكوتر.. بعيد عن الزحمة وسعره رخيص