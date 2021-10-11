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تحييد 5 مسلحين أكراد في شمالي سورية
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:16 مساءً
بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:16 مساءً
إطلاق نار يودي بحياة شخص داخل جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:15 مساءً
مكاتب مناطق الباحة والجوف وجازان تُسرِّع قطاعات التنمية وتُنسِّق جهودها وتقيس أداءها
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:15 مساءً
"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:15 مساءً
أطلق ولي العهد 3 منها للباحة والجوف وجازان.. ما أدوار وأهداف المكاتب الإستراتيجية؟
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:15 مساءً
الحزم والفيصلي "حبايب" .. في الجولة الثامنة من الدوري
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:15 مساءً
"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:15 مساءً
وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٥ آخرين إثر سقوط مركبتهم من "نهاية العالم" بجبال طويق
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:15 مساءً
رزاق سيسيه يوافق على تجديده عقده مع الزمالك
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:09 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الشحات مبروك عن فوز بيج رامي بمستر أوليمبيا: سعيد جدا لأن أنا اللي دخلت كمال الأجسام مصر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:00 صباحاً
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