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«القومي للمرأة» يواصل حملة طرق الأبواب بشمال سيناء

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«القومي للمرأة» يواصل حملة طرق الأبواب بشمال سيناء «القومي للمرأة» يواصل حملة طرق الأبواب بشمال سيناء

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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، الإثنين، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب «المرأة المصرية صانعة السلام»، والتى انطلقت، أمس الاحد، بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة .

وأشارت احسان داود غالى مقررة فرع المجلس بشمال سيناء إلى أن الحملة استهدفت في اليوم الأول مناطق وقرى ضاحية السلام، المزرعة، المساعيد، دريم لاند، آل أيوب، الزهور، الريسة، السبيل، الأمل، الميدان، السكاسكة، وزارع الخير بالعريش، واقطية، وعامورية ببئر العبد.. حيث تم زيارة 2500 أسرة وتوعية 4200 سيدة وفتاة و100 رجلا و200 طفلا.. إلى جانب تلقى الشكاوى والاستفسارات .

كما تم على هامش الحملة عقد ندوة حول أنشطة أرض الأمن والسلام.. إلى جانب عرض الأنشطة الفنية في هذا المجال، وبالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر .

وأكدت على أهمية الأسرة في نشر وتعميم السلام.. مشيرة إلى أن الأسرة هي التي تربى الجيل الذي يصنع السلام، وتناولت أهمية دور الأم في تربية أبنائها على القيم والأخلاق والولاء والانتماء وتقبل الآخر ونبذ العنف والتطرف ضد المرأة.. كما تم نقل رسائل الحملة، والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعى وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على المناطق والقرى ذات الأولوية في مباردة السيد الرئيس: «حياة كريمة»، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية .

يذكر أن المرحلة الأولى من الحملة تم تنفيذها خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر حتى ٢٩ سبتمبر الماضى

المصرى اليوم

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