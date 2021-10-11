قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية

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سينضم عضو الكونجرس الأمريكي داني ديفيس (ديمقراطي من إلينوي) وعضو الكونجرس الأمريكي روبن كيلي والناشط في مجال الحقوق المدنية مايكل فليجر إلى القادة المحليين والنشطاء من مؤسسة الرعاية الصحية لمرضى الإيدز ومنظمات المجتمع المحلي الأخرى في مسيرة على ضوء الشموع تكريماً لملايين الأرواح التي فقدت بسبب المضاعفات الناجمة عن الأسباب المتعلقة بـ "كوفيد" ورفع الصوت دعماً لاستمرار حكومة الولايات المتحدة في مشاركة فائض إمدادات لقاح "كوفيد-19" مع البلدان المتضررة بشدة وتلك التي لا تستطيع الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم. تم تعيين المسيرة يوم الخميس، 7 أكتوبر، 2021 الساعة 7:00 مساءً في كنيسة القديسة سابينا، 1210 دبليو، الساحة رقم 78، شيكاغو، إلينوي. وتأتي المسيرة في أعقاب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشأن الوصول إلى لقاح فيروس كورونا العالمي ونقصه. في وقت توفي فيه حوالى 4.7 مليون شخصاً حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، لم يتلق 57 بالمائة من سكان العالم بعد جرعة واحدة من أي لقاح لفيروس "كوفيد-19".

هذا ويُعتبر تجمّع يوم الخميس جزءاً من حملة "التعهد" لمؤسسة الرعاية الصحية لمرضى الإيدز ("إيه إتش إف")، وهي حملة دعوة عالمية لتذكير القادة السياسيين وقادة الصحة العامة على المستوى الفيدرالي بمواصلة مشاركة الولايات المتحدة بإمدادات اللقاحات غير المستخدمة في الخارج بسرعة وتكريم ملايين الأفراد الذين فقدوا حياتهم لأسباب تتعلق بـفيروس "كوفيد".