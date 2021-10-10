أحمد ناجي ينتقد الحضري ..ويؤكد: كيروش «مدرب صايع»

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أكد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى في نادي سموحة، إن عصام الحضري مدرب حراس المنتخب أخطأ بعدما طلب من الشناوي عدم التمرين قبل مباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية، إنه كان يجب على الحضري رؤية الشناوي في الملعب بعد إصابته وعدم الطلب منه عدم التمرين.

وواصل:«لا يجوز على الحضري أن يقول للشناوي وأبوجبل وبسام وصبحي إن شاء الله سنكون سويا في الفترة القادمة ويقوم بتجاهل باقي الحراس».

وأكمل:«البرتغالي كارلوس كيروش مدرب كبير وله سيرة ذاتية قوية، مشيرا إلى أنه يتمنى النجاح له في الفترة المقبلة.

وأشار في نهاية حديثه إلى إن كيروش مدرب «صايع» في كرة القدم، ويكفي قيادته لتدريب ريال مدريد ومنتخب البرتغال.