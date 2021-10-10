تعرَّف على موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021.. و12 طريقة دفع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجد مواعيد ثابتة محددة من الشركة المصرية للاتصالات we لسداد عن فاتورة التليفون الأرضى عن شهر أكتوبر 2021.

وتصدر المصرية للإتصالات فاتورة أكتوبر لتتضمن المحاسبة عن شهور يونيو ويوليو وسبتمبر 2021.

ويتزايد البحث عن فاتورة فاتورة التليفون الأرضى كلما اقترب موعد إصدار الفاتورة رغم أنها لها مواعيد محددة.

وتقدم المصري اليوم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، كما تقدم جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون الارضي، فاتورة أكتوير.

تستطيع معرفة مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال الجدول التالي:

تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يوم 15 من أكتوبر الجارى 2021.

تنتهى فترة السماح المحددة من الشركة والتى يمكن خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامات يوم الأحد 14 نوفمبر.

تبدأ المصرية للاتصالات وي يوم 15 نوفمبر 2021 فى منع إجراء الإتصالات فى حالة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2021، والسماح فقط بالاستقبال.

تنتهي يوم 14 ديسمبر 2021 المهلة الثانية الممنوحة من الشركة للسداد دون غرامة وأيضًا السماح باستقبال المكالمات.

تبدأ الشركة اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2021 فى قطع الحرارة على الهاتف، وتبدأ فى فرض غرامة التأغير على العملاء غير المسددين للفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

تستطيع معرفة فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2021، من موقع الشركة عبر الدخول المباشر على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.

ويستطيع العملاء معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق كود المحافظة ورقم الخط الأرضى فى المربعين المخصصين على موقع الشركة لذلك.

كيفية سداد فواتير التليفون الأرضي؟

خصصت شركة وي 12 طريقة مختلفة لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر وهي كما يلي:

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2021 من خلال عدة طرق. وهى كالتالى: