البابا تواضروس يفتتح تجديدات إكليريكية الأنبا رويس (صور)

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افتتح البابا تواضروس الثاني، مساء الأحد، عددًا من مرفقات مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة (الأنبا رويس)، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة في احتفالية نظمتها الكلية بهذه المناسبة.

وتضمن الحفل كلمات لقداسة البابا ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ووكيل الكلية.

وافتتح البابا المكتبة الإليكترونية للكلية، ومدرج البابا كيرلس الرابع (الشهير بأبي الإصلاح) بعد تجديده بمناسبة مرور 160 سنة على نياحته، ومبنى الكلية بعد انتهاء التجديدات، وكذلك المبنى السكني للطلبة الدارسين بالقسم الصباحي بعد تجديده، بالإضافة إلى قاعة جديدة متعددة الأغراض للمؤتمرات والندوات وغيرها.

وشارك في الحفل من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل، أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

كما حضر الحفل القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

البابا تواضروس يفتتح تجديدات إكليريكية الأنبا رويس

البابا تواضروس يفتتح تجديدات إكليريكية الأنبا رويس

البابا تواضروس يفتتح تجديدات إكليريكية الأنبا رويس