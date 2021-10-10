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محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء مشروع البنية التحتية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي

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محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء مشروع البنية التحتية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء مشروع البنية التحتية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي

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شدد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإسراع لإنهاء مشروع البنية التحتية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على باقي شبكات المرافق الأخرى بطريق السادات بنهاية الشهر الجاري في المسافة المتبقية بطول 500 متر، وهو الذي يتوازى مع إنهاء نفس المشروع أيضاً بنهاية أكتوبر الجاري بطريق كورنيش النيل لمسافة 700 متر، مكلفاً ببدء أعمال الرصف ورفع الكفاءة بعد الانتهاء من مشروع البنية التحتية.

ووجّه «عطية» مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الدراسات المتعلقة بالحل العاجل لمشكلة خط طرد محطة الكرور للصرف الصحي والذي يرتكز على مد خط طوارئ بطول 1.5 كم للقضاء على ظاهرة انقطاع المياه عن مناطق طريق السادات، بجانب صيانة ورفع كفاءة الخط والمحابس الحالية، فضلاً عن تنفيذ الخط الدائم للحد من الكسورات المتكررة.

المصرى اليوم

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