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ضبط 841 مخالفة مرورية في سوهاج

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ضبط 841 مخالفة مرورية في سوهاج ضبط 841 مخالفة مرورية في سوهاج

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واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج ، حملاتها المكبرة بجميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفات المرورية والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة، التي جرت اليوم، الأحد، بإشراف من اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عن ضبط 841 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الاتجاه، وتقاضي أجرة أكثر من المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، والانتظار في الممنوع، وعدم صلاحية الأنوار، والحمولة الزائدة، وعدم تشميع الحمولة.

وفحصت الحملة 15 عينة بول عشوائية لقائدي السيارات على الطريق الزراعى السريع، حيث جاءت نتائج فحص جميع العينات سلبية لتعاطي المخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف.

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