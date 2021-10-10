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المرور يقبض على قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر

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إزالة ميدان البيعة التاريخي في جدة

تحركت الرافعات والآليات نحو دوار البيعة التاريخي في منطقة البلد للبدء في أعمال إزالة مجسم ميدان البيعة ضمن تحسين المرافق العامة في...

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إجراء واحد لمنح الأراضي

أكد مدير عام التحول الرقمي في أمانة الأحساء المهندس محمد الفقير، استحداث خدمة إلكترونية، تُعزز من تطوير الأنظمة الإجرائية في...

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الدراجات خارج اختصاص الأمانات

بعد تكرار حوادث الارتطام بين الدراجات الهوائية والمتنزهين في المماشي العامة، أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل...

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76 مليونا لمشاريع بيئية في الأحساء

كشف القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية تنفيذ 4 مشاريع بيئية «مائية وصرف صحي» جديدة في محافظة الأحساء بتكلفة تجاوزت 75.7 مليون ريال؛...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
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الصفر يبهج المدينة

سجلت المدينة المنورة، أول أمس، صفرا بحالات إصابات كورونا كأول مرة منذ مارس 2020؛ أي بعد عشرين شهرا من تسجيل أول إصابة، في حين شهدت...

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