المرور يقبض على قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر
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تحركت الرافعات والآليات نحو دوار البيعة التاريخي في منطقة البلد للبدء في أعمال إزالة مجسم ميدان البيعة ضمن تحسين المرافق العامة في...
جدة: يُمن لقمان
04 ربيع الأول 1443 هـ
أكد مدير عام التحول الرقمي في أمانة الأحساء المهندس محمد الفقير، استحداث خدمة إلكترونية، تُعزز من تطوير الأنظمة الإجرائية في...
الأحساء: الوطن
04 ربيع الأول 1443 هـ
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حوادث الدراجات خارج اختصاص الأمانات
بعد تكرار حوادث الارتطام بين الدراجات الهوائية والمتنزهين في المماشي العامة، أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل...
الأحساء: عدنان الغزال
04 ربيع الأول 1443 هـ
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كشف القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية تنفيذ 4 مشاريع بيئية «مائية وصرف صحي» جديدة في محافظة الأحساء بتكلفة تجاوزت 75.7 مليون ريال؛...
الأحساء: عدنان الغزال
04 ربيع الأول 1443 هـ
سجلت المدينة المنورة، أول أمس، صفرا بحالات إصابات كورونا كأول مرة منذ مارس 2020؛ أي بعد عشرين شهرا من تسجيل أول إصابة، في حين شهدت...
المدينة المنورة: سعد الحربي
04 ربيع الأول 1443 هـ