إسبانيا ضد فرنسا: الديوك أبطالًا لدوري الأمم الأوروبية على حساب «لا روخا»

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توج المنتخب الفرنسي بلقب بطولة دوري الأمم الأوروية 2020/2021، بعد ان تغلب على المنتخب الإسباني بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية والتي احتضنها ملعب سان سيرو بمدينة ميلان الإيطالية.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين في شوط لم يشهد فرصة ملحوظة من الجانبين.

وبعد 19 دقيقة من بداية الشوط الثاني، سجل ميكيل أويارزابال الهدف الإفتتاحي في المباراة لصالح المنتخب الإسباني، لكن كريم بنزيما عدل النتيجة سريعًا للديوك بعد 107 ثانية من هدف المنتخب الإسباني.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق، سجل كيليان مبابي هدف التقدم وهدف الفوز القاتل للمنتخب الفرنسي، ليفوز منتخب الديوك بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

رجل المباراة:

حصل كريم بنزيما على جائزة رجل المباراة من اليويفا بعد هدفه الرائع في شباك المنتخب الإسباني والذي غير من قوة دفع المباراة التي كانت تسير في صالح المنتخب الإسباني بعد هدف ميكيل أويارزابال.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- نصف أهداف ميكيل أويارزابال مع المنتخب الإسباني جاءت في دوري الأمم الأوروبية (3 من 6).

- كريم بنزيما سجل 6 أهداف في أخر 7 مباريات مع المنتخب الفرنسي بعد أن كان سجل 3 أهداف في المباريات ال17 السابقة.

- كيليان مبابي سجل مع المنتخب الفرنسي في مباراتين متتاليتين، بعد ان كان سجل هدفين فقط في المباريات ال13 السابقة له مع منتخب الديوك.

- منتخب فرنسا فاز بجميع المباريات ال12 الرسمية التي سجل فيها كيليان مبابي.

- منتخب فرنسا لم يخسر أخر 25 مباراة رسمية، أفضل سلسلة لمنتخب الديوك منذ الفترة بين 1994 لـ 1999 (27).

- منتخب إسبانيا مستمر بدون أي لقب دولي منذ الفوز بـ يورو 2012.

- منتخب فرنسا فاز بـ 6 من أخر 7 مباريات لعبها على الملاعب الإيطالية في مختلف البطولات (تعادل في مباراة).

- منتخب فرنسا هو أول منتخب أوروبي يتوج بكل الألقاب الدولية الكبرى (كأس العالم، كأس الأمم الأوروبية، كأس القارات، دوري الأمم الأوروبية)

- منتخب فرنسا هزم المنتخب الإسباني للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، وهو أول فوز لهم على لا روخا في مباراة رسمية منذ الفوز عليهم بنتيجة 3-1 في مونديال 2006.

- ديدييه ديشامب فاز بالنهائي رقم 8 من بين 10 نهائيات خاضها في مسيرته كمدرب