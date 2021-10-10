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«الننى» يدرس الرحيل عن أرسنال فى «يناير»

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«الننى» يدرس الرحيل عن أرسنال فى «يناير» «الننى» يدرس الرحيل عن أرسنال فى «يناير»

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يدرس النجم المصرى محمد الننى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى آرسنال الإنجليزى، الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن محمد الننى يدرس الرحيل عن صفوف آرسنال، في الميركاتو الشتوى، بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسى وخروجه من حسابات ميكيل أرتيتا، المدير الفنى للفريق، مضيفة أنه في ظل إصابة جرانيت تشاكا وغيابه عن الفريق حتى شهر فبراير المقبل، مازال المدير الفنى متمسكًا باستمرار الننى مع آرسنال.

وقالت الصحيفة إن اللاعب شارك تحت قيادة أرتيتا هذا الموسم في 44 دقيقة فقط في مسابقة الدورى الإنجليزى، بالإضافة إلى مباراة كاملة لم يسجل أو يصنع فيها أي أهداف، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزى.

يُذكر أن الننى يتواجد حاليًا مع منتخب ، استعدادًا لخوض مباراة ليبيا، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات في قطر 2022.

المصرى اليوم

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