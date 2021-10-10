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يستعد المنتخب المصري لخوض مباراة الإياب في تصفيات كأس العالم 2022 أمام نظيره المنتخب الليبي في الجولة الرابعة، والمقرر إقامتها مساء غد الأثنين في التاسعة مساءً على ملعب 28 مارس في ليبيا.

وفاز المنتخب المصري في مباراة الذهاب بهدف وحيد أسطوري لـ عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني ضمن الجولة الثالثة في تصفيات كأس العالم، وتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فرسان المتوسط عند النقطة 6، وقد كانت قرعة تصفيات المونديال المنتخب المصري في المجموعة السادسة برفقة الثلاثي ليبيا والجابون وأنجولا.

منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال مباراته أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في استاد الجيش ببرج العرب

ويتأهل المنتخب صاحب الصدارة في كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات الإفريقية إلى المرحلة الثالثة، التي تحدد المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال 2022.

نستعرض معًا على بوابة «المصري اليوم«القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

أعلنت شبكة قنوات اون تايم سبورت On Time Sports حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري بالكامل سواءً داخل أو خارج مصر في تصفيات كأس العالم 2022، وستذاع مباراة مصر وليبيا على شاشتها.

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات المنتخب المصري؟

تتواجد قنوات On Time Sports على قمر النايل سات على التردد الآتي:

القمر نايل سات التردد 11861 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

موعد مباراة مصر وليبيا في بني غازي والقنوات الناقلة

وعن موعد مباراة مصر وليبيا من المقرر إقامتها مساء غد الأثنين في التاسعة مساءً على ملعب 28 مارس في ليبيا.

التدريب النهائي لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة ليبيا - صورة أرشيفية

تقام مباراة مصر وليبيا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي من المقرر إقامتها مساء غد الأثنين في التاسعة مساءً على ملعب 28 مارس في بني غازي.

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التشكيل المتوقع لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

يفضل «كيروش» اللعب بطريقة 4-3-3، وهو ما سيخوض بها مواجهة أمام ليبيا، ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا

ومن المقرر أن يدفع كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي ( الونش)، أحمد فتوح، أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني.

خط الوسط الهجومي: عبدالله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.

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عمر مرموش يحتفل بهدفه الأول مع منتخب مصر في شباك ليبيا

رسالة كيروش للجماهير المصرية قبل مباراة مصر وليبيا

وقد طلب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، من الجمهور الكروي المصرى مساندته في مهمته مع منتخب مصر، والتوقف عن الحديث حول قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتى ليبيا المحدد لهما اليوم الجمعة 8 أكتوبر، والاثنين 11 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مؤكدًا على أن ما يهمه هو أمر واحد فقط، وهو منتخب مصر دون النظر لأى أسماء، رافضاً الإفصاح عن سبب استبعاد ثنائى الأهلي محمد شريف ومحمد مجدى «أفشة»، في مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

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— Mohamed Salah (@MoSalah)

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هذا وقد اختتم المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش استعداداته لمواجهة المنتخب الليبي اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.