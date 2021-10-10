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كيفي تحمي حساباتك على السوشيال ميديا من الاختراق؟.. خبير معلوماتي يجيب

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كيفي تحمي حساباتك على السوشيال ميديا من الاختراق؟.. خبير معلوماتي يجيب كيفي تحمي حساباتك على السوشيال ميديا من الاختراق؟.. خبير معلوماتي يجيب

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تحدث الدكتور هشام عفيفي، خبير أمن المعلومات، عن مخاطر محاولات اختراق وانتهاك خصوصية الأشخاص وسرقة بياناتهم وبيانات عملائهم وحساباتهم البنكية، بل وخسارة أعمالك وأرباحك؛ أما على المستوى الشخصي، فقد تصل محاولات الاختراق لسرقة وتداول صورهم الشخصية وبياناتهم الخاصة وتفاصيل حياتهم وحياة أسرهم.. سواء كان لديك حساب شخصي أو خاص بشركتك.

وتابع «عفيفي»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه يعد التأكد من الجلسات المفتوحة للحساب أمراً أساسياً لحماية الحساب من الاختراق، وذلك لأننا كثيراً نتصفح حساباتنا وننسى أن نغلقها، وتظل متاحة ومفتوحة، وفي كل مرة تفتح حسابك يتم تسجيله بالذاكرة.

وأكمل: «لذا لا بد من فحص حساباتك وغلق جميع الجلسات القديمة التي لا تستخدمها بشكل دوري، عن طريق التأكد من الجلسات المفتوحة من إعدادات الحماية والدخول؛ الأمر الذي يجعل من الصعب على المخترقين أو المتسللين الاستفادة من تلك الثغرة والوصول إلى أي من حساباتك بسهولة».

المصرى اليوم

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