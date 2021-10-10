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الصفر يبهج المدينة

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الصفر يبهج المدينة الصفر يبهج المدينة
سجلت المدينة المنورة، أول أمس، صفرا بحالات إصابات كورونا كأول مرة منذ مارس 2020؛ أي بعد عشرين شهرا من تسجيل أول إصابة، في حين شهدت مراكز تطعيم اللقاحات في المدينة توافد عدد كبير من المواطنين والمقيمين لأخذ الجرعة الثانية بعد قرار الجهات المعنية بعدم الدخول دون الحصول على الجرعة الثانية. ونظمت عدد من الجهات الحكومية في المدينة المنورة حملة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحفيز سكان المدينة ومحافظاتها لاستكمال الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19، بعد رصد تسجيل المنطقة مركزا متأخرا بنسبة المحصنين على مستوى المملكة.

وتهدف الحملة على توجيه المجتمع لاستكمال الجرعة الثانية ودعم خطة وزارة الصحة إعلاميا، والوصول لمرحلة المناعة المجتمعية وتوحيد لغة خطاب التواصل الحكومي في المدينة، وتعزيز المسؤولية لدى أفراد المجتمع.

وكانت المدينة المنورة طبقت منذ بداية الجائحة عددا من الإجراءات والمبادرات الأولية منذ اكتشاف أول حالة إصابة في المنطقة، وذلك من خلال المسح الميداني الذي أجري من قبل وزارة الصحة، وإغلاق 6 أحياء وتطويقها، عقب رصد عدد من مواقع بؤر الإصابات، كذلك العمل على نقل سكن العمال وتحسين البيئة السكنية، من خلال نقلهم لمواقع أكثر توسعا، وتعتبر المدينة المنورة أول من ألزمت الأفراد باستخدام تطبيق «توكلنا» للدخول لمقرات الجهات الحكومية والجهات الخاصة والتجارية في نوفمبر الماضي، ما ساهم في انخفاض الإصابات.


الوطن السعودية

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