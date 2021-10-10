ماذا تأكل عندما تفقد حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا

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بينما يواجه المتعافي من كورونا الإحباط بسبب فقدان حاستي التذوق والشم بعد أيام أو أسابيع، أوضحت كارولين ويست باسريللو، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: «تأتي قدرتنا على الشم من وظائف عصب معين، ويشتمل التذوق على وظائف العديد من الأعصاب بما في ذلك الأعصاب القحفية المحددة، يمكن أن يتأثر الطعم والرائحة بشكل فردي أو متزامن، ويمكن أن تتراوح الشدة من ضعف خفيف إلى خسارة كاملة».

وأضافت، أن كل الحواس تنخفض بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في العمر، على الرغم من أن معدل حدوث ذلك يختلف من شخص لآخر، موضحة أن التدخين يقلل من حاسة التذوق والشم، ويمكن أن يؤدي التدخين المزمن إلى انخفاض كبير في كليهما بمرور الوقت، بحسب ما نشره موقع «eatingwell»، أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للتأكد من حصولك على العناصر الغذائية التي تحتاجها، حتى إذا كنت لا تستطيع تذوق الطعام بالطريقة المعتادة.

أسباب الفقدان

وأشار إلى أن هناك أسبابًا أخرى أكثر تحديدًا وفورية لضعف (الشم) والذوق، منها التهاب الغشاء المخاطي للأنف والجيوب الأنفية، والذي يمكن أن يحدث عندما يدافع جسمك عن نفسه ضد فيروسات مثل نزلات البرد أو فيروس كورونا، مرتبط بضعف حاسة الشم. وأوضح أن الأورام وصدمات الرأس وبعض الأدوية يمكن أن تضعف قدرتنا على التذوق والشم، يمكن أن يحدث هذا مع العديد من الأدوية، ولكنه شديد بشكل خاص وشائع في العلاج الكيميائي والإشعاعي لعلاج السرطان.

نظام غذائي متوازن

قالت باسريللو: «إن تناول الطعام مع ضعف حاسة التذوق أو الشم قد لا يكون ممتعًا، لأن التذوق لا يزال هو السبب الأول الذي يجعل معظم الأشخاص يختارون تناول الأطعمة التي يتناولونها»، وأوصى باتباع إرشادات MyPlate عن طريق ملء نصف طبقك بالخضروات أو الفواكه، وربع بالبروتين والربع بالنشا (يفضل الحبوب الكاملة، والخضروات النشوية، والفاصوليا أو البقوليات).

وتحذر باسريللو، من إضافة الكثير من الملح أو السكر، ضع في اعتبارك الكمية التي تضاف إلى الأطعمة وفي هذه الحالة، لا تقم «بتذوق الملح» لأن ذلك قد يضعك فوق التوصية اليومية لتناول الصوديوم، بدلًا من ذلك، جرب استخدام الأحماض مثل عصير الليمون أو الخل لتتبيل الأطعمة.

ويعتبر الحمض نكهة قوية جدًا تظهر حتى عندما يضعف الطعم أو الرائحة، ولا يضيف أي صوديوم أو سكر أو سعرات حرارية، يمكن أن يكون الإفراط في تناول البهارات مفيدًا أيضًا. يمكن للفلفل الأسود والفلفل الحار (إذا كنت تحب الأطعمة الحارة) والقرفة والكمون ومسحوق الثوم والزنجبيل أن تضيف نكهات قوية قد تأتي حتى مع انخفاض حاسة التذوق أو الرائحة.