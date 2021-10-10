إجراء واحد لمنح الأراضي

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أكد مدير عام التحول الرقمي في أمانة الأحساء المهندس محمد الفقير، استحداث خدمة إلكترونية، تُعزز من تطوير الأنظمة الإجرائية في الأمانة، وأتمتة أعمال منح الأوامر السامية المنقولة من مناطق أخرى، إذ يُتيح النظام الإلكتروني الأتمتة للمختصين وإدخال بيانات الأراضي المنقولة للأمانة بإجراء واحد فقط اختصارًا للوقت والجهد.

وأضاف الفقير، أن إدارته فرغت أخيرًا من تطوير نظام القرارات المساحية بهدف متابعة معاملة القرار المساحي إلكترونيًا ومعرفة آخر إجراء، وكذلك الملاحظات الإدارية والفنية في حال وجودها، واسم المكتب الهندسي المقدم للطلب، والفترة الزمنية للمعاملة لدى كل جهة، إضافة إلى أتمتة تقييم الموظفين والمراقبين لمعالجة التشوه البصري.