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بعد تكرار حوادث الارتطام بين الدراجات الهوائية والمتنزهين في المماشي العامة، أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل لـ«الوطن»، أن تنظيم الدراجات الهوائية في المماشي سواء العامة أو المفتوحة ليس من اختصاص الأمانات، وذلك في معرض تعليقه على انزعاج مرتادي الممشى وغيره من حوادث الارتطام مع قائدي الدراجات الهوائية، وآخرها حادثة ارتطام دراجة يقودها مراهق بشخص آخر في العقد الرابع من العمر في ممشى مدينة العمران، والتي أصيب على إثرها بكدمات في الفك وجرح عميق في الذقن.

سرعة عالية

أوضح الشاب المصاب صابر المضحي، أن قائدي الدراجات الهوائية يفسدون بهجة مرتادي الممشى، ويتسببون في إرباك المشاة، بخاصة عندما يخرجون من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية إلى مسارات المشاة، ويصل الأمر إلى ممارسة السباق فيما بينهم، والسير بسرعة عالية، معرضين أنفسهم والمشاة لمخاطر الدهس في ظل وجود أطفال ونساء.

وأبان أن الممشى، من المواقع الجميلة والمناسبة لمزاولة الرياضة، إذ يجمع بين الطبيعة الخلابة من جانبيه «متنزه الأحساء الوطني، وجبل القارة»، ويرتاده الكثير من مختلف الفئات العمرية.

تكرار الحوادث

واسترجع المضحي، ظروف وملابسات تعرضه للارتطام، حينما كان يمارس هواية المشي وتفاجأ بارتطام عنيف من دراجة هوائية وجها لوجه، إذ كان قائد الدراجة مسرعاً مع تركيز نظره في الخلف ليتابع زميله الآخر، مما أسفر عن إصابته بكدمات في الفك وجرح عميق في الذقن، وتم إجراء عملية خياطة في مستشفى مدينة الجفر العام، لافتاً إلى تكرار حوادث الارتطام بين الدراجات والمشاة في هذا الممشى تحديداً، وكان آخرها إصابة امرأة.