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اعرف خياراتك لبدائل الأدوية

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اعرف خياراتك لبدائل الأدوية اعرف خياراتك لبدائل الأدوية
نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية بعنوان «اعرف خياراتك» في منطقتي الرياض والشرقية؛ لتوعية المستهلك بخدمة معرفة الأدوية وبدائلها، عبر تطبيق «طمني».

وتركز الحملة على التعريف بالطريقة الصحيحة لقراءة البيانات على علبة الدواء، وكيفية التعرف على سعر الدواء، والخيارات والبدائل المتوفرة من خلال قراءة الرمز الشريطي «الباركود» المطبوع على العلبة.

وتتضمن الحملة جناحًا توعويًا تتوفر فيه عينات لأدوية مختلفة، بهدف شرح بدائل الأدوية، وطرق التعرف على أسعارها والفروقات بينها، مع وجود صيادلة مختصين للإجابة على استفسارات الزوار.

ويتزامن مع الحملة وجود مواد توعوية مطبوعة وإلكترونية في بعض الصيدليات الأهلية؛ وذلك للتوعية بطرق معرفة الأسعار والبدائل المتوفرة للأدوية، ويمكِّن المستفيدين من تحميل تطبيق «طمني» المتاح باللغة العربية من خلال الرابط (https://tameni.sfda.gov.sa).


الوطن السعودية

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