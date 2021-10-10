76 مليونا لمشاريع بيئية في الأحساء

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كشف القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية تنفيذ 4 مشاريع بيئية «مائية وصرف صحي» جديدة في محافظة الأحساء بتكلفة تجاوزت 75.7 مليون ريال؛ منها 3 مشاريع لاتفاقيات إيصال الخدمات إلى العملاء، والرابعة لمشروع شبكات الصرف الصحي، ومحطة ضخ بشرق المحدود مع خط الطرد في المحافظة.

تسارع الخطى

أكد القطاع الشرقي بالشركة، تسارع الخطى لمتابعة تنفيذ 12 مشروعًا وفق الخطط الموضوعة لها؛ إذ تراوحت نسب الإنجاز في 6 مشاريع مائية قائمة حاليًا في المحافظة ما بين 40% - 86%، فيما تتراوح نسب الإنجاز في 6 مشاريع بيئية (الصرف الصحي) الجاري تنفيذها ما بين 17% - 99%، ومن المخطط في نهاية هذا العام 2021 استلام مشروع (صرف صحي قصر هجر)، ويتوقع أن يكون العام المقبل 2022 موعدًا لاستلام مشروعين للخدمات البيئية (الصرف الصحي) بالأحساء.

حي النايفية

أبان القطاع، السعي جاهدين لإنجاز مشروع الخدمات البيئية في حي «النايفية» جنوب الهفوف، في الوقت المحدد له في عام 2023م. كما بدأنا في الاستفادة من منجزات سريعة ومكتسبة منه، تمثلت في ربط 232 عميلا من سكان في حي النايفية بالشبكة البيئية العامة لإزالة الضرر عنهم، والاستغناء عن البيارات القائمة وفقًا لخطة العمل بالمشروع.

حي الزهراء

أوضح القطاع، أن فيما يخص حي الزهراء بشرق حي الملك فهد في الهفوف، فهو ضمن أعمال مشروع شبكات الصرف الصحي، ومحطة الضخ بشرق حي الملك فهد مع خط الطرد الذي تم تسليمه لمقاول التنفيذ، وينتظر أن ينتهي العمل فيه نهاية العام المقبل 2022.

عقبات تواجه المقاولين

شدد، أن القطاع يعمل من خلال الفرق الهندسية لتنفيذ المشاريع، على متابعة المشاريع ورصدها بدقة وبكفاءة وبجودة عالية حتى الانتهاء من المشروع، إلا أن هناك العديد من العقبات التي تواجه مقاولي التنفيذ، مما قد يفضي لضعف في نتائج أعمالهم، لذلك يعمل فريق الإشراف في القطاع الشرقي على تقديم كل أشكال الدعم التي تساند إتمام المقاولين للأعمال المناطة بهم وفقًا للعقود الموقعة معهم.