تعرف علي موعد وصول «ببيج رامي»مطار القاهرة وبرنامج استقباله

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تنظم المؤسسة الراعية للبطل العالمي «بيج» رامي المتوج بلقب مستر أوليمبيا للعام الثاني على التوالي، استقبالًا كبيرًا لحظة وصول النجم المصري، عائداً من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركته في النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالمياً في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» في المطار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق.

ولم يتحدد بعد موعد عودة بعثة فريق كوسكواد من الولايات المتحدة حيث يتواجد هناك اسلام قرطام مؤسس الفريق ومن المنتظر أن يعود ومعه الرباعي المصري الذي شارك في مستر اولمبيا وهم بيج رامي ومحمد شعبان الذي احتل المركز السابع وحسن مصطفى واحمد الورداني.

كما تقرر إقامة حفل تكريم ضخم يليق بالبيج رامي وانجازه على هامش تنظيم الشركة الراعية لفعاليتي أولمبيا مصر للهواة وko pro (عرض المحترفين المؤهل لمستر اولمبيا 2022) في حدث تستضيفه مصر خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري برعاية وزارة الشباب والرياضة للمرة الأولى في تاريخ مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وحرصت الشركة الراعية على ترتيب استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه مؤخراً، وأعدت الشركة أكثر من مفاجأة لاستقبال بيج رامي فور خروجه من المطار، حيث تم تجهيز أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة في شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.

وتوج بيج رامي للمرة الثانية بلقب مستر أولمبيا في كمال الأجسام للاعبين المحترفين متفوقاً على النجوم الكبار الذين نافسوه حتى اللحظات الأخيرة لكنه استحق اللقب عن جدارة واستحقاق، ليضرب مثلاً رائعاً للرياضي المصري في الألعاب الفردية خاصة أن فوزه بلقب الساندو جاء برعاية مصرية خالصة.

وتستضيف مصر فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية KO PRO التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه KO SQUAD تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.