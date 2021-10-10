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ملك الأردن يتعهد بدعم لبنان

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ملك الأردن يتعهد بدعم لبنان ملك الأردن يتعهد بدعم لبنان
استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في عمان، وأكد أن بلاده ستساند لبنان وشعبه في أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق.

ونقل الديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله تعهده لميقاتي بأن "الأردن سيقف دائما إلى جانب لبنان وشعبه"، ولم يذكر تفاصيل أخرى لكنه قال إنه تم كذلك مناقشة الشؤون الإقليمية.

وتعد زيارة ميقاتي إلى الأردن هي الأولى لدولة عربية منذ تشكيل حكومته الشهر الماضي، وتأتي بعد رحلتيه إلى فرنسا وبريطانيا، حيث يسعى للحصول على مساعدة البلدين الأوروبيين.

ويوم الأربعاء الماضي، وافق الأردن على إمداد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، بينما يجري العمل لوضع جدول زمني لوصول الإمدادات، كما وافقت على إمداد لبنان بالغاز الطبيعي عبر سوريا والأردن، لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

ويعاني لبنان من انقطاعات في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة يوميا، ويوم السبت تم إغلاق محطتي الكهرباء الرئيسيتين في البلاد بسبب نفاد الوقود، وخلف هذا الوضع لبنان بدون كهرباء من إنتاج المحطات الحكومية.

وأعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض استئناف العمل في المحطتين يوم الأحد بعد أن قدم الجيش اللبناني إمدادات طارئة من الوقود.

ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي تكشفت في عام 2019، بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم خلال قرن ونصف.

ويعيش أكثر من 70 % من سكان لبنان وسط فقر، وتدهور العملة المحلية، وهو ما دفع بالتضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.


الوطن السعودية

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