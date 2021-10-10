تنظيف مجاري الأودية وردم انجرافات الأمطار

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال سبتمبر المنصرم عدداً من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة لرفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديها، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.
صيانة الطرق ورفع جودتها
6.405 مواقع لتنظيف مجاري الأودية وتصريف المياه
405 مواقع لردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار
1.036.380 متراً مكعباً لأعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق
10.812 كم لمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق
5.049 كم لمسح وتهذيب الطرق الترابية
244 كم كشط وإعادة سفلتة
الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
رفع مستوى السلامة على الطرق
الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق
خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%