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تنظيف مجاري الأودية وردم انجرافات الأمطار

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تنظيف مجاري الأودية وردم انجرافات الأمطار تنظيف مجاري الأودية وردم انجرافات الأمطار
نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال سبتمبر المنصرم عدداً من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة لرفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديها، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.

صيانة الطرق ورفع جودتها

6.405 مواقع لتنظيف مجاري الأودية وتصريف المياه

405 مواقع لردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار

1.036.380 متراً مكعباً لأعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق

10.812 كم لمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق

5.049 كم لمسح وتهذيب الطرق الترابية

244 كم كشط وإعادة سفلتة

الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

رفع مستوى السلامة على الطرق

الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق

خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%


الوطن السعودية

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