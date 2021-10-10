تبون لفرنسا: إما احترام الجزائر أو قطع العلاقات

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ربط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عودة سفير بلاده إلى باريس باحترام كامل وتام من فرنسا للدولة الجزائرية. ونقل تلفزيون " البلاد" عن تبون، قوله في مقابلة مع وسائل إعلام محلية تبث مساء اليوم الأحد، إن التاريخ لا يزيف، وعلى فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة، وأن الشعب الجزائري لن يرضخ إلا لله عز وجل.

كان تبون، أمر السبت الماضي بشكل فوري باستدعاء السفير الجزائري في باريس على خلفية تصريحات منسوبة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاجم فيها النظام السياسي-العسكري الجزائري، واتهمه بتوظيف ما سمّاه " ريع الذاكرة" لمعادة فرنسا.

وأعربت الرئاسة الجزائرية في بيان عن رفض الجزائر القاطع، للتدخل غير المقبول، في شؤونها الداخلية، التي تحمل في طياتها اعتداء، غير مقبول، لذاكرة 5ملايين و630الف شهيد ، ضحوا بالنفس والنفيس، في مقاومتهم البطولية، ضد الغزو الاستعماري الفرنسي، وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة.

وشكك ماكرون، في وجود دولة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر (1962-1830)، وهي التصريحات التي خلفت عاصفة من الغضب لدى المسؤولين الجزائريين ومختلف فئات المجتمع. وحاول ماكرون، لاحقا، التخفيف من حدة التوتر مع الجزائر، داعيا إلى ضرورة إحلال التهدئة.