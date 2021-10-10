بعد الكلاب والقطط والقرود..  "الحمير" تهدد حياة سالكي "فرعة النماص"

★ ★ ★ ★ ★

يشكّل انتشار "الحمير" خطرًا جسيمًا على حياة سالكي طريق الفرعة - النماص، حيث تنتشر بشكل يثير القلق والمخاوف، على جنبات طريق الفرعة - النماص، خصوصًا في ساعات الليل، ما يهدد حياة سالكي الطريق.

وطالب سالكو الطريق من الجهات المعنية، اتخاذ الحلول العاجلة، والحد من انتشار "الحمير" قبل وقوع أي حادث، وإزهاق الأرواح - لا قدّر الله -.

وكانت "سبق" نشرت أمس، مناشدة مرتادي حدائق ومتنزهات النماص، بوضع حلول جذرية لانتشار القطط والقرود والكلاب داخل مواقع التنزه.