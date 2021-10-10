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الخطيب عن حرب أكتوبر: نادي الوطنية يتعهد على التمسك بذكرى النصر

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الخطيب عن حرب أكتوبر: نادي الوطنية يتعهد على التمسك بذكرى النصر الخطيب عن حرب أكتوبر: نادي الوطنية يتعهد على التمسك بذكرى النصر

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محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أكد أن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة عسكرية تجسد عظمة وبطولات الجيش المصري الباسل، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في احتفالية الأهلي بذكرى نصر أكتوبر المجيد التي أقيمت مساء بمقر النادي بالجزيرة.

وقال محمود الخطيب في كلمته: «إن النادي اليوم يحتفل بالذكرى الـ48 لانتصار السادس من أكتوبر المجيد الذي سيظل يومًا عظيمًا يفخر به كل مصري».

وأضاف: «كل التحية لفخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية وكل أفراد الجيش المصري وجنودنا وقواتنا الباسلة، الذين قدموا ملحمة عسكرية وتاريخية لم ولن تنسى».

وأشار الكابتن الخطيب إلى أن انتصار أكتوبر يحتاج إلى كتب وليس صفحات أو كلمات للحديث عنه، مؤكدًا أنه شرف كبير للعسكرية المصرية ولجموع الشعب.

واستعاد الخطيب خلال كلمته دور رجال النادي الأهلي العظماء الذين شاركوا بدورهم الوطني في حرب أكتوبر، بعد أن فتحوا أبواب النادي للشباب والمتطوعين الذين انضموا إلى أبطال القوات المسلحة في هذه الملحمة التاريخية.

وقال: «علينا التعاهد اليوم من داخل النادي الأهلي نادي الوطنية إلى التمسك بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وأتمنى أن تجدد ذكرى أكتوبر الدوافع الإيجابية داخلنا من أجل إعلاء مصلحة وطننا الغالي».

واختتم الخطيب كلمته بتوجيه التحية إلى القوات المسلحة ورجالها البواسل في ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة.

وكان الخطيب قد وجه الدعوة إلى السادة الحضور خلال بداية كلمته بالاحتفالية إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة، وذلك قبل إلقائه كلمته في الحفل الذي تضمن في مستهله عرض فيلم تسجيلي للعديد من المشاهد لذكرى نصر أكتوبر المجيد، وحديث الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام، وكلمة الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر.‏

وبدأت احتفالية النادي الأهلي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال إقامة مباراة ‏خماسية داخل صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في حضور مجلس إدارة ‏النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والسيد اللواء أركان حرب خالد شكري ‏درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، نائبًا عن الفريق أول محمد زكي القائد العام ‏للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والعميد خالد محمود، رئيس المكتب الفني ‏لجهاز الرياضة، والعقيد عمرو درويش، مدير مكتب رئيس جهاز الرياضة، والدكتور سيد ‏حزين وكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نائبًا عن السيد الدكتور ‏أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.‏

وعقب المباراة الاستعراضية انطلقت فقرات الحفل الكبير الذي شهد العديد من التكريمات على أرواح شهداء القوات المسلحة والعديد من الأبطال الرياضيين.

المصرى اليوم

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