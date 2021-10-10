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فيراتي يختار اللاعب الأفضل في العالم.. ويكشف مركزه المُفضل

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فيراتي يختار اللاعب الأفضل في العالم.. ويكشف مركزه المُفضل فيراتي يختار اللاعب الأفضل في العالم.. ويكشف مركزه المُفضل

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تغزل ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في إمكانيات الأسطورة ليونيل ميسي، واصفًا المايسترو الأرجنتيني بأنه الأفضل في العالم.

كان ميسي قد انتقل إلى ملعب حديقة الأمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني.

وردًا على سؤال «فرانس تي في إنفو»، عن ميسي، أشاد فيراتي بالأسطورة ميسي صاحب الـ 34 عامًا واصفًا بأنه أعظم لاعب كرة قدم في العالم.

وقال فيراتي في تصريحاته: «لقد منحتني الحياة الفرصة للعب مع أعظم لاعب في العالم، هنا، كل يوم. جسديًا هو جيد جدًا، ومع الكرة يكون أفضل. عندما نكون معه، ننسى عمره. لقد كان قوي جدًا عندما كان يلعب ضدنا لدرجة أننا سنستفيد منه الآن».

وعن مركزه المُفضل أوضح فيراتي قائلاً: «بكل تأكيد مركزي المُفضل هو لاعب وسط، أشعر أنني بحالة جيدة عندما يتم إشراكي في هذا المركز، لكن بالطبع المدرب هو الذي يختار أين سألعب».

بعد أن بدأ الموسم ببعض الإصابات في باريس، وجد ماركو فيراتي طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية لأثرياء العاصمة الفرنسية، حيث شارك في 4 مباريات حتى الآن مع النادي. ولعب أيضًا إلى جانب ليونيل ميسي، على الرغم من أن المايسترو الأرجنتيني كانت بدايته صعبة في ناديه الجديد، حيث عانى من أجل هز الشباك وسجل هدفًا واحدًا فقط في آخر 5 مباريات.

استمتع اللاعبان بحملات رائعة لبلديهما هذا العام، حيث فاز ماركو فيراتي ببطولة أوروبا مع إيطاليا وفاز ليونيل ميسي بكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين.

ويأمل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أن يواصل كلا اللاعبان التحسن ويقود الفريق للفوز بكأس دوري أبطال أوروبا مع نهاية الموسم.

المصرى اليوم

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