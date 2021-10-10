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أعلنت وزارة الصحة عن بدء الترشح لجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في دورتها الثالثة 2021، برعاية مجلس الضمان الصحي، وتستهدف الجائزة فئتي الأفراد والمنظمات، ممثلين بالممارسين الصحيين والمتطوعين على مستوى الأفراد، والمنظمات الصحية، والقطاع غير الربحي، والشركات والمؤسسات الخاصة، الفرق التطوعية الرسمية على مستوى المنظمات؛ وذلك في جميع مناطق المملكة.

وتهدف إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية، وإبراز الجهود المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خدمات المتطوعين التي تشارك في تحسين الرعاية الصحية.

وتشمل الجائزة 3 نطاقات هي: الخدمة العلاجية، التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع، الخدمات المساندة في المجال الصحي، موزعة على 3 مسارات رئيسة هي: المبادرة المتميزة، الأفكار الإبداعية، جائزة وزير الصحة التقديرية، والمخصصة لرواد التطوع الصحي من الأفراد والكيانات، الذين قدموا أدواراً مميزة في الخدمات الصحية بالمملكة.

وتأتي هذه الجائزة استمراراً لمبادرات الصحة لتكريم الجهود الإبداعية في العمل التطوعي، وتحقيقا لأحد مستهدفات رؤيـة المملكـة 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع، وللتقديم على الجائزة؛ ولمزيد من المعلومات يُمكن الاطلاع على الرابط التالي: (https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/health-volunteer.aspx)