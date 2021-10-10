مواطنون يشتكون احتكار عضويات لجان المزاحمية

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اشتكى مواطنون بمحافظة المزاحمية، والمراكز والقرى التابعة لها، من سيطرة بعض الأشخاص على عضويات اللجان والجمعيات في المحافظة، حيث يشترك عدد معين في عضوية أكثر من 4 لجان بالمزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، مما تسبب في احتكار هؤلاء الأعضاء عضوية اللجان الأهلية، وكذلك غياب المواهب والمتطوعين الذين بدورهم طالبوا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بالتدخل، لإعادة تشكيل هذه اللجان، وتجديد عضوياتها التي مضى عليها قرابة الـ10 سنوات.

غموض في اختيار اللجان

يقول المواطن عبدالعزيز سعد إن عددا من الشباب والفتيات تقدموا لنيل عضوية لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، بعد إعلانها وفق النظام، إلا أن عملية فرز الأسماء لم تكن واضحة، على الرغم من وجود لائحة صادرة عن تكوين مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية، نصت على أنه لا يحق للعضو الالتحاق بعضوية اللجنة إذا كانت لديه عضوية في أكثر من لجنتين، وللأسف بعد تشكيل اللجنة أخيرا تبين أن معظم أعضائها لديهم عضويات في أكثر من لجنة مثل لجان السياحة وشؤون الأسرة والشباب والاحتفالات، وعضوية الجمعية الخيرية، ومكتب الدعوة.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه تم الرفع للجهات المعنية عن ذلك بإعادة تشكيل لجنة التنمية الاجتماعية وفق الأنظمة واللوائح، ليتمكن الجميع من المشاركة، وضخ دماء جديدة لها القدرة الكافية على العمل التطوعي والسياحي بما يملكونه من مؤهلات وخبرات، مستغربا احتكار عضوية اللجان من جانب مجموعة من الأعضاء منذ أكثر من 8 سنوات تقريبا.

موهبة

يقول المواطن سعد الزياد صاحب فكرة موروث الحوامة وفرحه العيد المعتادة بالمحافظة والتي نالت استحسان الأهالي والمسؤولين: لدي الرغبة في الكثير من الأعمال التطوعية والأعمال التراثية والسياحية إلا أن المجال لم يفتح لي بالالتحاق في عضوية أي لجنة تدعم موهبته ومن بينها لجنة السياحة.

العدل والمساواة

طالب أهالي «نساح» بمبدأ العدالة والمساواة في عضوية اللجان. وقال المواطن ناصر مقعد القحطاني: «نستغرب من عدم تمثيل أهالي نساح، ومشاركتهم في عضوية اللجان، حيث يوجد شباب لديهم الخبرة في مجال التطوع، وتقدموا لمركز التنمية الاجتماعية في الرياض بطلب الالتحاق بعضوية لجنة التنمية بالمحافظة، إلا أننا نستغرب الآلية التي اختارت أعضاء يمثل غالبيتهم كل اللجان، وهذا يخالف النظام، وسبق أن خاطبنا المحافظة في تاريخ 25 / 4/ 1442 هـ، لتغيير هذه اللجان التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، ويسيطر عليها عدة أشخاص».

اللائحة ترفض

نصت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التمنية الاجتماعية، الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المادة 11 الفقرة 6 على «لا يكون العضو المرشح عضوا إداريا في أكثر من جهتين أهليتين».

وتواصلت «الوطن» مع المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، الذي اكتفى بهذا الرد:

«أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا بإعادة تكوين مجلس إدارة جديد للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة المزاحمية، المسجلة برقم «386» فئة «ب» بتاريخ 01 صفر 1443هـ، وذلك بعد دراسة الوزارة حيثيات الطلبات الواردة إليها، واستكمالها إجراءات إعادة تكوين مجلس إدارة جديد للجنة. تسهم مراكز التنمية في المدن والمحافظات في بناء المجتمع وتنميته بشكل حضاري واجتماعي. كما تقوم أساسا على مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابية، بدءا بالتخطيط واتخاذ القرار، ومرورا بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات، وانتهاء بالانتفاع بمردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها».