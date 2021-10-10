أمين عام «علاج الإدمان»: جائحة كورونا منحة ربانية لـ«الصحة النفسية»

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قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن فئة المراهقين من الفئات التي نولي لها اهتماما كبيرا، معقبه: «مركزين معاها هذا العام بشكل كبير».

وأضافت «عبدالمقصود»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»،: «في فترة فئة المراهقة تظهر معها الكثير من المشاكل النفسية، التي لها تأثير على المجتمع ومنها العنف والإدمان والتحرش والتنمر، والتي من الممكن ان يكون لها تأثير سلبي على المجتمع بشكل عام».

وأشارت: «إدمان الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأسباب الأساسية التي من الممكن أن تسبب الكثير من المشاكل في هذا التوقيت، لذلك تم توجيه جميع التدريبات للفرق التي ستتعامل مع هذه الفئات لمساعدتهم من التخلص من هذه المشكلات».

وأوضحت: «المرض النفسي مثل أي مرض وله علاج، ويمكن للمريض أن يصبح أفضل من ذي قبل بعد العلاج، ويبدأ في ممارسة حياته بشكل طبيعي»، مردفة: «الوعي زاد كثيرًا في الفترة الأخيرة، وجائحة كورونا كانت من المميزات والمنح الربانية للصحة النفسية بشكل خاص، وهذا ما ظهر في لجوء الأفراد من خلال الخط الساخن وبدأت في حكاية مشاكلها، وهو ما سهل عملية اللجوء للخدمة النفسية