مستشار الرئيس: إصابات كورونا بسيطة بفضل الله.. والأطفال يصابون بالفيروس في أي سن

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن هناك تصاعدًا في إصابات كورونا سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أصبح لديها خبرة تراكمية حول التعامل مع الإصابات بشكل حرفي للغاية، والعدد الأكبر يتماثل للشفاء بشكل كامل بإذن الله.

وتابع «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن معظم إصابات كورونا بسيطة ومتوسطة، والحالات الشديدة أقل، وهذا بفضل الله، معقبًا: «ما زال هناك نوع من احتواء هذه الموجة، وبفضل الله الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

ولفت إلى أن الأطفال تصاب بكورونا، ولكن بنسب أقل، وهذا لا يعني عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الأطفال أو الشباب على الإطلاق، مؤكدًا أن هناك سيطرة على إصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الكوادر الطبية اليوم أصبحت لديها خبرة في التعامل مع الحالات بحرفية شديدة، مما جعل أغلب الحالات يعبرون إلى بر السلامة.

وذكر أن «هناك خبرة كبيرة في التعامل مع الجائحة ويتم التعامل مع الحالات بحرفية كبيرة جدا».

وأضاف: «ما زلنا في ارتفاع الموجة وعندما يصل عدد الحالات للاستقرار ثم يبدأ الانخفاض نبدأ القول إن الذروة انتهت والأمر الإيجابي أن معظم الحالات بسيطة ومازال هناك نوع من احتواء الأزمة والتعامل معها بحرفية ونحن نسير في الطريق الصحيح».

وتابع: «هناك رصد أن الإصابات لدي الأطفال أقل ونفس الشيء لدي الشباب وهو لا يعني أن الأطفال والشباب لا يصابون الحالات لدي الأطفال أقل شدة أو حدة ولكنهم يقومون بنقل العدوي والفيروسات بصفة عامة يكون أكثر شدة وحدة لدي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

وأوضح: «لا يوجد دراسات حول وجود انعكاس للتطعيمات التي حصل عليها الأطفال والشباب على انخفاض فرص إصابتهم بفيروس كورونا».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الذروة تعني ثباتًا في أعداد الإصابات لعدة أيام متتالية ومن ثم بداية الانخفاض، موضحًا أن وقت الوصول إلى الذروة ليس واضحًا بعد، ولكن الإيجابي في الموضوع أن غالبية الحالات بين متوسطة وبسيطة، مما يؤكد احتواء هذه الموجة والتعامل معها بكل حرفية.

وأكد أن الأطفال يصابون بكورونا في أي سن، ولكن الحالات عندهم أقل شدة وحدة، ولكن خطرهم في نقل الفيروس إلى الأهل والأجداد، فيصيب الفيروس هذه الفئة بشدة.

وعن موعد بدء تطعيم طلاب الثانوية العامة قال تاج الدين: «لا يوجد دراسات حاليا توضح مدى تأثير اللقاحات على الأشخاص دون الـ18 عاما».

واختتم: «حين تكتمل الدراسات سوف نقوم بوفير اللقاحات وبدء توزيعها على الطلاب دون الـ18 عاما وحاليا نعمل على توزيع اللقاحات على أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المدارس».