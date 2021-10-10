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حصد العرض المسرحي «سالب صفر»، جائزة التميز خلال مشاركته في المهرجان القومي للمسرح المصري، تحت رعاية د .محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود.عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. كما تم ترشيح عرض «سالب صفر»، لجائزه أفضل عرض مركز ثان وأفضل مخرج صاعد ونال جائزة التميز في المكياج.

يذكر أن العرض المسرحي«سالب صفر»قد نال العديد من الجوائز في أكثر من مهرجان آخرها مهرجان إبداع، حيث حصد جوائز أفضل عرض وأفضل إخراج وأفضل ممثل وأفضل ممثلة .

هذا وقد كرم، رئيس جامعة عين شمس، الفريق أكثر من مرة ضمن مجموعة طلاب فريق المسرح الجامعي وغيرها من الأنشطة الطلابية.

وخلال عدد من اللقاءات الأبوية مع الطلاب، أكد عبدالفتاح سعود توفير كافة الإمكانيات وتقديم كل الدعم للأنشطة الطلابية بوجه عام والنشاط المسرحي بوجه خاص.

ومن المنتظر أن يسافر العرض المسرحي( سالب صفر) خلال الفترة من ٢٣ أكتوبر الجاري وحتى ١ نوفمبر المقبل إلى المملكة المغربية للمشاركه في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي.

وفي ذات السياق وفي إطار مشاركة طلاب جامعة عين شمس في المهرجان القومي للمسرح المصري، حصل العرض المسرحي «أحداث لا تمت للواقع بصلة» لفريق متخصصين جامعة عين شمس على جائزه أفضل دراماتورج في المهرجان القومي علما بأن هذا العرض قد حصد في مهرجان ابداع جائزه أفضل اخراج وتمثيل وديكور وإضاءة وملابس .

جامعة عين شمس تحصد جائزة التميز للغرض المسرحي «سالب صفر» بالمهرجان القومي للمسرح

جامعة عين شمس تحصد جائزة التميز للغرض المسرحي «سالب صفر» بالمهرجان القومي للمسرح

جامعة عين شمس تحصد جائزة التميز للغرض المسرحي «سالب صفر» بالمهرجان القومي للمسرح

جامعة عين شمس تحصد جائزة التميز للغرض المسرحي «سالب صفر» بالمهرجان القومي للمسرح

جامعة عين شمس تحصد جائزة التميز للغرض المسرحي «سالب صفر» بالمهرجان القومي للمسرح

جامعة عين شمس تحصد جائزة التميز للغرض المسرحي «سالب صفر» بالمهرجان القومي للمسرح