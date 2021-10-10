أبو الغيط يُدين الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العملية الإرهابية التي استهدفت موكب محافظ عدن ووزير الزراعة بوسط عدن صباح اليوم بسيارة مفخخة، وأسقطت عدداً من القتلى والجرحى.

وقدم أبو الغيط بالتعازي للحكومة اليمنية ولذوي الضحايا، معرباً عن استنكاره لهذا الفعل الإرهابي الغاشم الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن الحكومة اليمنية تقوم بمهمة كبيرة من أجل استعادة الاستقرار، ولكن قوى الإرهاب والميلشيات لا ترغب سوى في استمرار الحرب خدمةً لأجندات خارجية.

وأضاف أن محاولة إرهاب مسئولي الحكومة اليمنية الشرعية في عدن هدفها إشاعة الفوضى، ولن يكون من شأنها إلا دفع الوضع إلى المزيد من التدهور، مؤكداً أن التسوية السياسية الشاملة للنزاع اليمني هي أمرٌ ممكن لو تبنت كل الأطراف الأجندة الوطنية، ووضعت نصب عينيها ضرورة إنهاء معاناة اليمنيين.