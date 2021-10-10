أخبار عاجلة

كاتب يمنى: الإخوان تعيش حالة انشقاق وتصدع غير مسبوقة -
محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور) -
محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف الحملات بمحيط المدارس (صور) -
محافظ الإسكندرية يعلن تعيين 96 شخصا من ذوي الهمم بالقطاع الخاص -
البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة تدريس إكليريكية الإسكندرية -
«آداب الإسكندرية» تحتفل بتخريج الدفعة 79 للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور) -
وزير الزراعة: لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية -
البابا يلتقي أعضاء هيئة تدريس «إكليريكية الإسكندرية» (صور) -
إصابة 5 مدنيين في قصف للنظام السوري على "خفض التصعيد" -
الرياض : وفاة 4 بعد سقوط مركبتهم من مرتفع جبلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

38 North: تواصل العمل في تخصيب اليورانيوم

Print
38 North: كوريا الشمالية تواصل العمل في تخصيب اليورانيوم 38 North: تواصل العمل في تخصيب اليورانيوم
ذكر موقع أمريكي على الإنترنت، يراقب ، أنه يبدو أن بيونج يانج ما زالت تواصل العمل في مفاعلها لتخصيب اليورانيوم، في مجمع يونج بيون النووي.

وقال موقع «38 نورث» في مقال إن «الصور تظهر تصريف المياه في الفترة من 25 أغسطس إلى 9 سبتمبر على الأقل، وأنه لم يتم رصد مياه في الأول من أكتوبر، ولكن تم اكتشافها مجددا في اليوم التالي».

وأكد الموقع أيضا على أنه «بالرغم من عدم وجود مؤشرات أخرى، مثل انبعاث البخار من المنشآت، فإن التفريغ المتقطع ليس شائعا عند تشغيل المفاعل».

وقال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن «صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن بيونج يانج كانت تنفذ أنشطة بناء في الموقع».

الوقود المستهلك

وتأتي الشكوك متماشية، مع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الصادر في أغسطس، والذي أشار إلى أن بيونج يانج يبدو أنها أعادت تنشيط مفاعلها النووي، بقدرة 5 ميجاواط في المجمع، كما أنه بالحكم من خلال الأنشطة المحتملة، فإن هناك مؤشرات إلى تصريف مياه التبريد.

وكانت كوريا الشمالية قد أعادت في السابق، معالجة قضبان الوقود المستهلك من المفاعل، لحصاد البلوتونيوم لصنع قنابل نووية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعادت كوريا الشمالية فتح خطوط اتصالها المباشر مع الجنوب، مما زاد الآمال في استئناف الحوار المتوقف بين الكوريتين، وسط الجمود الذي طال أمده في محادثات نزع السلاح النووي.

وفي العام الماضي، فجرت كوريا الشمالية، مكتب اتصال في بلدتها الحدودية كيسونج، وقطعت من جانب واحد جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، غاضبة من منشورات مناهضة لبيونج يانج أرسلت من كوريا الجنوبية.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
"لم نر شيئًا كهذا من قبل".. خبراء قلقون من ترسانة أسلحة كوريا الشمالية التي عُرضت مؤخرًا

"لم نر شيئًا كهذا من قبل".. خبراء قلقون من ترسانة أسلحة كوريا الشمالية التي عُرضت مؤخرًا

الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة محتملة في كوريا الشمالية

الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة محتملة في كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يتفقد الصواريخ وأنظمة إطلاق القذائف أثناء المعرض في كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يتفقد الصواريخ وأنظمة إطلاق القذائف أثناء المعرض في كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يحذر أمريكا وجارته «الجنوبية»: سول لديها مطامع شريرة

زعيم كوريا الشمالية يحذر أمريكا وجارته «الجنوبية»: سول لديها مطامع شريرة