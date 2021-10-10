فيلم تسجيلي عن الراحل صلاح عبد الصبور بالمجلس الأعلى للثقافة الأحد

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تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبإشراف رئيس قطاع شؤون قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وفي إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور أربعين عاماً على رحيل الشاعر الكبير «صلاح عبدالصبور»، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، دراسة نقدية عن إصدار المركز «عبث إدريس وعبدالصبور في المسرح المصري» تأليف الدكتور أحمد سخسوخ- الدراسة النقدية من تقديم الاستاذ الدكتور مصطفى سليم- رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧ في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة المجلس بالمجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا المصرية.

كما يعرض المركز خلال الدراسة النقدية فيلم «فارس الكلمة» الذي يستعرض السيرة الذاتية والفنية للشاعر الكبير الراحل صلاح عبدالصبور.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إشراف عام الفنان القدير ياسر صادق.