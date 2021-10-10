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عوض تاج الدين: منح جرعة لقاح كورونا معززة بعد الانتهاء من تطعيم المستحقين

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عوض تاج الدين: منح جرعة لقاح كورونا معززة بعد الانتهاء من تطعيم المستحقين عوض تاج الدين: منح جرعة لقاح كورونا معززة بعد الانتهاء من تطعيم المستحقين

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن من المقرر أن تمنح جرعة منشطة أو ثالثة من لقاح كورونا بعد الانتهاء من تطعيم كل الفئات المستحقة للتطعيم وتكوين نوع من المناعة الوطنية الجماعية.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الدولة ستبدأ بتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة كالفرق الطبية والإعلامية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب أمراض المناعة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بتحقيق نوع من التطعيم الجماعي ضد لكل الكوادر في الجامعات من الأساتذة والعاملين والطلاب، معلنًا بدء التعامل مع طلاب الجامعات الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا، خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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