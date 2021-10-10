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منذر رياحنه يقدم حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم

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منذر رياحنه يقدم حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم منذر رياحنه يقدم حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم

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بدأ اليوم مهرجان الأردن الدولي للفيلم في دورته التاسعة، وافتتح المهرجان وزير الثقافة الأردني على العايد، والذي عمل لفترة سفيرا للأردن في ، وقدم حفل الإفتتاح الفنان الأردني منذر ريحانة، والذي داعب وزير الثقافة طالبا منه إزالة الكمامة حتى يحصل المكرمين على صورة معه.

ويقول مدير المهرجان عبدالكريم الجراح : "حقيقة سعداء جدا بحفل الافتتاح والذي شهد اشادة كبيرة من الحضور، وسعدت بتواجد عدد كبير من النجوم على أرض الاردن، لحضور حدث فني مهم جدا مثل مهرجان الأردن الدولي للفيلم"، وأضاف الجراح ان لجنة التحكيم تبدأ غدا مشاهدة الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تضم مجموعة أعمال من دول مختلفة، موضحا أن الفن والسينما هي لغة تلاقي مهمة جدا بين الثقافات المختلفة.

حضر الحفل نخبة من الفنانين الأردنيين والمصريين والعرب، كما تم تكريم كلام من الفنان ماجد المصري، والفنان مجدي كامل، والمنتج إبراهيم حمودة من مصر، كما تم تكريم الفنان السوري سامر المصري.

وعرض بعد حفل الإفتتاح ثلاث افلام مشاركة في المسابقة الرسمية، هي "كروكا" وهو فيلم أردني، و"كوكو" وفيلم هولاندي، و"school bell" فيلم هندي.

المصرى اليوم

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