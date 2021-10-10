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يبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية

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التحالف: سقوط 400 عنصر حوثي وتدمير 15 آلية عسكرية

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي إن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يوماً أوقفت اقتحام الحوثيين...

35c07bca61.jpg الرياض : الوطن
1c2f6ce0fd.jpg04 ربيع الأول 1443 هـ

فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

كد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أن الشبكة الكهربائية عادت إلى عملها الطبيعي وفقا لما كانت عليه قبل نفاد مادة «الغاز...

icon-byline.pngبيروت: الوكالات
icon-clock.png04 ربيع الأول 1443 هـ

المجلس الرئاسي الليبي يعتذر للمهاجرين

عبر عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني عن «اعتذار المجلس الرئاسي والشعب الليبي بشأن الأحداث المؤسفة التي تعرض لها المهاجرون في...

icon-byline.pngطرابلس: الوكالات
icon-clock.png04 ربيع الأول 1443 هـ

مقتل 16 في تحطم طائرة روسية

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة تقل قفازًا بالمظلات تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في وسط ، الأحد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png04 ربيع الأول 1443 هـ

وزير العدل يزور روسيا الثلاثاء المقبل

يبدأ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الثلاثاء المقبل، زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ربيع الأول 1443 هـ

الخارجية تدين العمل الإرهابي في عدن

أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ربيع الأول 1443 هـ

عودة الكهرباء جزئيا في لبنان

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن إعادة تشغيل الكهرباء جزئيا الأحد غداة انقطاعها بشكل تام، بعد توفير الجيش إمدادات وقود. وجاء في...

icon-byline.pngبيروت: الوكالات
icon-clock.png04 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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