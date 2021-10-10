السيسي يبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي إن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يوماً أوقفت اقتحام الحوثيين...
كد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أن الشبكة الكهربائية عادت إلى عملها الطبيعي وفقا لما كانت عليه قبل نفاد مادة «الغاز...
عبر عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني عن «اعتذار المجلس الرئاسي والشعب الليبي بشأن الأحداث المؤسفة التي تعرض لها المهاجرون في...
قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة تقل قفازًا بالمظلات تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في وسط روسيا، الأحد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا...
يبدأ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الثلاثاء المقبل، زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا...
الخارجية السعودية تدين العمل الإرهابي في عدن
أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير...
أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن إعادة تشغيل شبكة الكهرباء جزئيا الأحد غداة انقطاعها بشكل تام، بعد توفير الجيش إمدادات وقود. وجاء في...