دورة تدريبية مؤهلة للماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس

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انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس المؤهلة للالتحاق بالدراسات العليا ( ماجستير- دكتوراه ) للعام الدراسى 2021/2022، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة.

وفي كلمتها حثت د. هويدا الجبالي عميد الكلية، الطلاب على الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظا على سلامة الجميع، من فيروس كورونا متمنية للجميع عام دراسى موفق.

ومن جانبه أكد د. محمد البحيرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أنه لن يتم استقبال الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح تماشيا مع توجهات الدولة المصرية، كما قام بتقديم شرح لبرامج الدراسات العليا التي تقدمها الكلية والمواد التي يتم دراستها، كما ألقى الضوء على طبيعة الدراسة بالكلية، والشروط العامة الخاصة بالتسجيل والمناقشة للرسائل العلمية.

حاضر في الدورة التدريبية في يومها الأول د. ايهاب عيد رئيس قسم الدراسات الطبية بالكلية بمحاضرة حول صحة الطفل والاعاقات، وحملت المحاضرة الثانية عنوان تعديل سلوك الاطفال، والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وحاضر فيها د.هدى جمال، ومن المقرر أن يشهد اليوم الثانى للدورة والموافق ١٢ اكتوبر محاضرة عن تكنولوجيا الإعلام وتأثيرها على الطفل يقدمها د. عمرو نحلة .