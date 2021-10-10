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رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: فرص إسثمارية ضخمة في الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب

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رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: فرص إسثمارية ضخمة في الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: فرص إسثمارية ضخمة في الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب

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شارك الدكتور عيسي اسكندر -رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا والمدير الإقليمي للكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية في والشرق الاوسط- في مؤتمر back better together «معًا نعيد البناء بشكل أفضل» خلال الاسبوع الإيطالي الإفريقي للأعمال، والذي عقد على مدي اليومين الماضيين في العاصمة الإيطالية روما، بهدف التواصل والتعاون بين إيطاليا ودول القارة الافريقية.

واستعرض إسكندر خلال كلمته أمام المؤتمر، الجهود التي تبذلها المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر متاح لجميع المستثمرين الأجانب للاستثمار بها خاصة في ظل ما تشهده مصر الآن من استقرار وأمن، وما تقدمة الحكومة المصرية من امتيازات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب.

ولفت رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا إلى الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر ،و الإهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة مشروعات إقتصادية ضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير الطرق والمطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمناطق الإقتصادية الحرة .

وأشار رئيس إتحاد العمال المصريين في إيطاليا إلى المنتدى الاقتصادي المصرى- الايطالي الذي اقيم في كل من نابولي- ايطاليا «سبتمبر ٢٠١٩»، وبالقاهرة في ديسمبر من نفس العام.

وتطرق اسكندر في كلمته إلى جهود الدولة المصرية لجذب السياحة الدينية خاصة في ظل عمليات التطوير والتنمية لمشروع مسار العائلة المقدسة في مصر الذي تم ضمه لبرامج السياحة الدينية المعترف بها من الفاتيكان .

وقال إسكندر إن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يعد من أهم المسارات الدينية الكبري الجاهزة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم.

وأضاف «هناك أيضًا مشروع لم الشمل للحد من الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، ومشروع المصانع المفتوحة»اوبن فاكتورى«الذي يقوم بتنفيذه حاليا في مصر؛ وهى مشروعات ممولة من الاتحاد الاوروبي ومن إيطاليا.

و ناقش المؤتمر قضايا التحول البيئي والتحديات المستقبلية التي تواجه العمل على تطوير كل ماهو يساعد على حماية البيئة.

وشارك في أعمال المؤتمر عدد كبير من الوزراء من عدد كبير من الدول الأفريقية ،إضافه إلى عدد كبير من الشركات الايطالية التي لديها رغبة في الاستثمار في افريقيا والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في دول القارة الافريقية .

المصرى اليوم

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