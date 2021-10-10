أخبار عاجلة

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا -
صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة -
المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة -
أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية -
سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي -
الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى -
العراق.. «الإطار التنسيقي» يرفض نتائج الانتخابات: ستؤثر على الوفاق المجتمعي -
ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تُغتفر -
«الوزراء السوري» ينعى ويستنكر اغتيال «الصالح» من قبل الاحتلال الإسرائيلي -
الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم بكلية الآداب

Print
رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم بكلية الآداب رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم بكلية الآداب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الأحد، جولة تفقدية لكليتي التجارة والآداب، شهد خلالها تحية العلم والسلام الجمهوري.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد والتوفيق في دراستهم الجامعية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا لجميع منسوبي التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الجامعة من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة ، مشددا علي اهمية التطعيم لكل من منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالقيم الجامعية المتعارف عليها داخل الحرم الجامعة ومشاركة الطلاب بفاعلية في كافة المسابقات والأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية