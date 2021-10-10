رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم بكلية الآداب

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أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الأحد، جولة تفقدية لكليتي التجارة والآداب، شهد خلالها تحية العلم والسلام الجمهوري.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد والتوفيق في دراستهم الجامعية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا لجميع منسوبي التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الجامعة من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة ، مشددا علي اهمية التطعيم لكل من منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالقيم الجامعية المتعارف عليها داخل الحرم الجامعة ومشاركة الطلاب بفاعلية في كافة المسابقات والأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة.