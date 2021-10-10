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حقوق عين شمس تستقبل الطلاب الجدد بالتعريف بنظام التعليم الالكتروني

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حقوق عين شمس تستقبل الطلاب الجدد بالتعريف بنظام التعليم الالكتروني حقوق عين شمس تستقبل الطلاب الجدد بالتعريف بنظام التعليم الالكتروني

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بمناسبة العام الدراسي الجديد وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب نظمت كلية الحقوق تحت إشراف الدكتور ناجى عبدالمؤمن عميد الكلية ندوة تثقيفية وتعريفية للطلاب الجدد.

تحدث خلالها د محمد صافى القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث قام بالترحيب بالطلاب الجدد، مؤكدا على ضرورة الالتزام واحترام القيم والتقاليد الجامعية.

كما تعرض لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل وخارج قاعات ومدرجات الكلية حفاظا على جميع الطلاب .

كذلك تعرض لأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تنمية شخصية الطلاب، مشجعا إياهم على ضرورة الاشتراك في كافة الأنشطة الطلابية والندوات العلمية التي تنظمها الكلية من رحلات علمية وندوات ثقافية لتنمية الملكة القانونية للطلاب.

كما قام بشرح مفصل لكلية الحقوق جامعة عين شمس وعن الدور التي تقوم به الكلية في تخريج المستشارين ورجال القانون ودورهم في تحقيق العدالة بالمجتمع .

كذلك تطرق للتقنيات الحديثة التي ادخلتها الكلية في مجال الدراسة ونظم التعليم الإلكترونى .

المصرى اليوم

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