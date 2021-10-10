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الأهلي يكرم فريال أشرف في احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة

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الأهلي يكرم فريال أشرف في احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة الأهلي يكرم فريال أشرف في احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة

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النادي الأهلي حرص على تكريم البطلة فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية، في لعبة الكاراتيه، بأولمبياد طوكيو 2020، ابنة جهاز الرياضة بالقوات المسلحة، وذلك على هامش احتفالية الأهلي بنصر أكتوبر المجيد التي أقيمت مساء اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

وتسلمت فريال أشرف شهادة تقدير من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، تكريمًا للنجاح الكبير الذي قدمته لمصر في الدورة الأولمبية، بوصفها أول رياضية في تاريخ تُتوج بالميدالية الذهبية الأولمبية.

وكان الكابتن الخطيب قد وجه الدعوة إلى السادة الحضور خلال بداية كلمته بالاحتفالية للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة، وذلك قبل إلقائه كلمته في الحفل الذي تضمن في مستهله عرض فيلم تسجيلي للعديد من المشاهد لذكرى نصر أكتوبر المجيد، وحديث الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وكلمة الرئيس عبدالفتاح ‏ خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر.‏

وبدأت احتفالية النادي الأهلي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال إقامة مباراة ‏خماسية داخل صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في حضور مجلس إدارة ‏النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والسيد اللواء أركان حرب خالد شكري ‏درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، نائبًا عن الفريق أول محمد زكي القائد العام ‏للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والعميد خالد محمود، رئيس المكتب الفني ‏لجهاز الرياضة، والعقيد عمرو درويش، مدير مكتب رئيس جهاز الرياضة، والدكتور سيد ‏حزين وكيل أول الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نائبًا عن السيد الدكتور ‏أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.‏

وعقب المباراة الاستعراضية انطلقت فقرات الحفل الكبير الذي شهد العديد من التكريمات على أرواح شهداء القوات المسلحة والعديد من الأبطال الرياضيين.

المصرى اليوم

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