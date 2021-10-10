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بعد حديث «الملابس المكشوفة».. إليسا تتحدى منتقديها: «ما بدي أبطل» (ڤيديو)

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بعد حديث «الملابس المكشوفة».. إليسا تتحدى منتقديها: «ما بدي أبطل» (ڤيديو) بعد حديث «الملابس المكشوفة».. إليسا تتحدى منتقديها: «ما بدي أبطل» (ڤيديو)

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قالت الفنانة اللبنانية إليسا إنها تتكلم وتنفعل وتتفاعل مع ما تمر به بلدها لبنان كمواطنة في المقام الأول وليس كفنانة مشهورة. وأكدت أنها تحضر لألبومها الجديد لكن لن يتم طرحه الآن، مشيرة إلى أنها لم تبتعد عن جمهورها فقط قررت أخذ استراحة حتى من مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تحدثت بها كثيرا ولم تجد نتيجة لما يحدث في بلدها.

وعبرت إليسا عن انزعاجها من الأوضاع التي تمر بها لبنان وانتقدت بعض السياسين ببلدها وطالبت بمحاكمة كل من شارك في وصول لبنان إلى هذه الأوضاع الصعبة.

وقالت إليسا خلال مشاركتها في حفل جوائز «مؤسسة مي شدياق»، خلال لقاء بثته قناة«MTV» اللبنانية إن بلدها لبنان كان دائما يقدس حرية التعبير وأوضحت أنها لا تريد أن تتغير هوية بلدها والحريات أو أن تحرم من ارتداء ملابس مكشوفة بسبب حزب يحكمها.

وانفعلت خلال حديثها قائلة: «عشت وتربيت على أن أرتدي ما يناسبني سواء ملابس مكشوفة أو أي شيء»، وتابعت: «ما بدي تتغير هوية لبنان، ما بدي بطل ألبس ديكولتيه لأن في حزب عم يحكمنا، بدي أعيش في بلد مثل ما تربيت في بيت أهلي وعلموني يكون عندي رأي وحرية في اللبس والاختيار».

كانت إليسا أطلت مؤخرا قبل مشاركتها في الحفل ببلوزة شفافة عرضتها لانتقادات كبيرة من متابعيها.

المصرى اليوم

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