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بالنصح والتوجيه .. هيئة الأمر بالمعروف تشارك في معرض الرياض للكتاب

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من خلال عددٍ من الأعضاء.. وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية المشاركة

بالنصح والتوجيه .. هيئة الأمر بالمعروف تشارك في معرض الرياض للكتاب

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢١، والمقام بواجهة الرياض، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض بعددٍ من الأعضاء وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية المشاركة، للمساهمة في خروج المعرض بمظهر مناسب ومشرف يتفق مع ما وصلت إليه المملكة ثقافيًا وحضاريًا مع حفاظها على هويتها الوطنية.

وتفصيلاً، يعمل أعضاء الهيئة الميدانيون بأدوار تتكامل مع جهود الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بتقديم النصح والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وحث الناس على الخير ودعوتهم إليه.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الرئاسة ممثلة بفرعها في منطقة الرياض تشارك ضمن بقية الجهات الحكومية، بما تضطلع به من مسؤوليات ومهام واختصاصات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج السلف الوسطي الذي فيه الرحمة والاعتدال، مشيدًا بما يجده فرع الرئاسة بالمنطقة من دعم واهتمام ورعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأكد "الشبانات" أن هذه المشاركات تأتي بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المتضمنة أهمية حضور فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة في مثل هذه المحافل الدولية التي يأتيها الزوار من داخل وخارج المملكة، وأن يكون حضورًا يعكس مكانة المملكة العربية عربيًا وإسلاميًا وعالميًا، مع بيان المنهج الشرعي الوسطي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله –.

بالنصح والتوجيه .. هيئة الأمر بالمعروف تشارك في معرض الرياض للكتاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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