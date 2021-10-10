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محافظ كفر الشيخ يطلق اسم بيج رامي على ميدان بالعاصمة

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محافظ كفر الشيخ يطلق اسم بيج رامي على ميدان بالعاصمة محافظ كفر الشيخ يطلق اسم بيج رامي على ميدان بالعاصمة

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن إطلاق اسم البطل «بيج رامي» على أحد أكبر ميادين العاصمة، وسيتم تحديد اسم الميدان خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، تكريما لما حققه لمصر من بطولة عالمية للمرة الثانية على التوالي ويفوز بـ مستر اولمبيا 2021، مؤكداً أن بيج رامي يستحق الكثير.

طالب المحافظ شباب أن يتخذوا بيج رامي الأسطورة العالمي مثالا وقدوة لهم في التحدي والصبر والتصميم والاستفادة من تجاربه لتدفعهم للأمام، وتحقيق أحلامهم وأهدافهم، مؤكداً أن الكلمات تعجز عن وصف طباع وأخلاقيات وقدرة وعزيمة رامي السبيعي الذي وهبه الله نعمة حسن الخلق وحب الناس، مشيراً أن المحافظة تسعى جاهدة للاستفادة من خبرات بيج رامي، ليكون من بين شباب المحافظة أبطالا يحذون حذوه.

المصرى اليوم

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