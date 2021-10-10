جامعة سوهاج : مسيرة طلابية كبرى احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

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شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، يرافقهما العميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، في المسيرة الوطنية التي نظمها اتحاد «طلاب من أجل مصر» بالجامعة، بمقر الجامعة القديم ضمن احتفالات الجامعة بالذكري الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة- في كلمته خلال المسيرة التي جرت بحضور المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، والدكتور عمر الحادى نائب رئيس «طلاب من أجل مصر»، وعمداء الكليات، ووكلائها، ومديري الإدارات بالجامعة- أن تزامن بدء العام الدراسي الجديد مع إحتفالات نصر أكتوبر العظيمة يبعث في نفوس جميع منسوبي الجامعة شعوراً بالفخر والإعتزاز والانتماء للوطن، ويؤكد حقيقة أن الجيش لا يقهر، فهو الذي ثار وصمد في وجه العدوان الإسرائيلي، وحقق حلما أكد الجميع استحالة حدوثه وتوارثته الأجيال لزرع قيم الوطنية لينبت عليها شباب مصر الذين سيحملون راية الوطن من بعدنا.

قال الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الهدف من المسيرة ترسيخ قيم الانتماء للوطن والإعتزاز بانتصاراته التي لولاها لكنا مازلنا نرضخ تحت مذلة الاحتلال، وما كنا حققنا شيء من الإنجازات التي تشهدها البلاد على مر العقود الماضية والحالية، موضحاً أن المسيرة انطلقت من أمام مبنى الإدارة المركزية بالجامعة، مروراً بكليات الجامعة، ووصولاً للقاعة الكبرى للمؤتمرات بمبنى المدرجات، لبدء فعاليات الحفل الفني المقام احتفالا بانتصارات أكتوبر.